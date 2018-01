Il 4 marzo si correrà la 15^ edizione della Mezza Maratona della Concordia, prima prova del 17° Grand Prix Regionale di Maratonina individuale e di società.

Anche quest’anno, il tracciato prevede la partenza da San Leone ed il passaggio sulla via Sacra, nel cuore della Valle dei Templi.

Gli organizzatori prevedono un grande afflusso di partecipanti che saranno accompagnati, come di consueto, da familiari e amici anche per il concomitante avvio della festa del “Mandorlo in Fiore 2018”.