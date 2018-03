Commercialisti, oggi convegno contro la violenza sulle donne

Mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 9,00, presso la sede della Fondazione “M. Foderà” – Istituto di Studio, Ricerca e Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, Via Mazzini n. 205, si terrà un evento, in diretta streaming, dal titolo “I Commercialisti nella società civile. Focus economico e legislativo nel contrasto della violenza sulle donne”.

L’incontro, organizzato dall’Ordine di Milano, nasce per attestare la presenza dei Commercialisti anche sui temi di impatto sociale, al fine di unire le energie a favore delle donne abusate.

“Sono state approvate – dice la Presidente dell’ODCEC di Agrigento, Paola Maria Giacalone -, moltissime norme per contrastare la violenza contro le donne e numerosi sono gli interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime vulnerabili e dobbiamo fare in modo che le donne vittime di violenze ne possano usufruire”.