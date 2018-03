73° Mandorlo in Fiore, vince la Georgia (Video)

La Georgia ha vinto la 73^ edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo è stato premiato dal pubblico, secondo la nuova formula voluta dall’organizzazione, con 634 voti, pari al 26,5 % delle preferenze.

Al secondo posto l’Argentina con 617 voti, al terzo posto l’Armenia con 557 voti.

Lo spettacolo conclusivo nella Valle dei Templi, così come la sfilata che si è svolta in mattinata, ha visto una grande partecipazione di pubblico e non sono mancati momenti di grande caos soprattutto per quanto riguarda il traffico veicolare, totalmente bloccato nelle ore mattutine.

Molti turisti infatti non sono riusciti a raggiungere la città a causa del grande traffico o sono stati costretti a posteggiare le auto a diversi chilometri dal centro.