8 Marzo, l’ispettore capo Maria Vole domani al Quirinale

Domani 8 marzo 2018, in occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna” in programma presso il Palazzo del Quirinale, sarà presente l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Maria Rosa Volpe, in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori di questa Questura.

La presenza della rappresentante della Questura di Agrigento, su formale invito del Quirinale, ad un evento così significativo, costituisce motivo di orgoglio e prestigio per la Polizia di Stato della provincia, rappresentando un riconoscimento al lavoro di tutti gli uomini e donne della Questura e dei Commissariati di P.S., impegnati quotidianamente nel contrasto ad ogni forma di criminalità, alla gestione del fenomeno migratorio e dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella circostanza, l’Ispettore Volpe donerà al Capo dello Stato, Sergio Mattarella un crest della Questura di Agrigento.