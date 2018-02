Aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria del Liceo “Politi”

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà la manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi” di Agrigento. Stamani, infatti, l’Ufficio Gare del Libero Consorzio ha completato le procedure della gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, dell’importo complessivo di 248.915,11 euro. La Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa Pampalone SRL, con sede ad Alcamo (TP) , che ha offerto il ribasso del 34,1818% sull’importo soggetto a ribasso di 228.132,81 euro, per un importo netto di 150.152,91 euro, ai quali vanno aggiunti 20.782,30 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale di 170.935,21 euro più Iva).

Seconda in graduatoria l’impresa IG COSTRUZIONI SRL (avvalente)-MAFALDA COSTRUZIONI SRL (aus) con sede a Cinisi (PA), con un ribasso del 34,1411 %.