Aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria dell’ITC Federico II di Naro

Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’ITC Federico II di Naro, dell’importo complessivo di 304.507,16 euro, e alla quale hanno preso parte 161 imprese. La Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa DAMIGA SRL, con sede ad Alcamo, che ha offerto il ribasso del 33,4575% sull’importo soggetto a ribasso di 288.446,23 euro, per un importo netto di 191.939,36 euro, ai quali vanno aggiunti 16.060,93 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale di 208.000,27 euro più Iva). Seconda in graduatoria l’impresa CONPAT SCARL di Roma, con un ribasso del 33,2122 %.

Buone notizie, dunque, sul fronte dei lavori di manutenzione degli edifici che ospitano le scuole di competenza del Libero Consorzio. Oggi peraltro inizia anche la gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi” di Agrigento, un appalto dell’importo complessivo di 248.915,11 euro alla quale partecipano ben 463 imprese. Riprenderà invece il prossimo 13 febbraio la gara per l’aggiudicazione della “Proceduta Aperta – Frane del corpo stradale della S.P. n.34 Bivio Tamburello-Bivona al Km 1+600, 7+600, 11+700 e 11+900”, dell’importo di 709.772,37 euro, alla quale prendono parte 310 imprese. Un vero tour de force per l’Ufficio Gare, impegnato anche quale Stazione Unica Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), che obbliga i Comuni non capoluogo alla convenzione con l’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale per l’affidamento di beni e servizi.