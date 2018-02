Aggredisce un vicino e gli ruba l’auto: arrestato 23enne

Nel corso della notte appena trascorsa, i poliziotti di Agrigento hanno arrestato Alessandro Rizzo, 25enne agrigentino colto nella flagranza del reato di rapina e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

I poliziotti sono intervenuti dopo una richiesta di soccorso da parte di un signore che riferiva di essere stato aggredito da un giovane, suo conoscente, che, dopo averlo malmenato, si era impossessato dell’autovettura.



Le pattuglie in servizio di Volante, dopo aver soccorso il malcapitato, giudicato guaribile dalle lesioni in pochi giorni di prognosi, hanno iniziato una breve ma intensa attività di ricerca dell’autore del reato, che è stato rintracciato in evidente stato di ebbrezza alcolica e tratto in arresto e posto ai domiciliari.