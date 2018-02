Agrigento 2020, domani i Nomadi in concerto: ecco come cambia la viabilità

Per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione-evento in piazza Stazione, l’assessore Gabriella Battaglia ha reso noto che “si rende necessario attuare alcune modifiche alla circolazione, istituzione del divieto di transito dalle ore 20,00 e del divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli in P.zza MarconI;

l’istituzione del divieto di transito dalle ore 20,00 fino a cessato bisogno e del divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 14,00 fino a cessata esigenza a tutti i veicoli al V.le della Vittoria nel tratto compreso tra Via V. Emanuele Orlando e P.zza Marconi;

in Via F. Crispi tratto incrocio curva Coniglio P.zza Marconi;

Via Empedocle tratto incrocio Trivio delle Torri P.zza MarconI;

Via Acrone tratto incrocio Via Esseneto P.zza Marconi;

P.le A. Moro tratto incrocio P.zza V. Emanuele- P.zza Marconi comprese le bretelle lato chiosco Ufficio Informazioni Polizia Municipale e Banca Uniicredit. (Ordinanza Dirigenziale n. 20 del 31/01/18).

A partire dalle ore 19,00 del 3 Febbraio e fino alle ore 06,00 del 4 Febbraio vige il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande sia alcoliche e non in bottiglie e bicchieri di vetro, in lattine e contenitori di metallo, di vendere e fare scoppiare all’interno dell’area della manifestazione artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettantecome da Ordinanza Sindacale n. 13 dello 01/02/18.

Verrà garantito il trasporto pubblico locale di collegamento tra P.le U. La Malfa e P.zza Marconi con bus navetta a partire dalle ore 18,00, alcune linee potranno subire modifiche sulla base delle risultanze dell’Ordinanza Dirigenziale n. 20 del 31/01/18 a partire dalle ore 20,00. A questo proposito la Direzione della TUA ha reso noto che verranno soppresse alcune corse del servizio urbano di Agrigento.

Riportiamo di seguito gli orari delle corse che verranno soppresse causa interdizione alla viabilità:

LINEA 1

DA MONSERRATO 20:05

DA P.LE ROSSELLI 20:30

LINEA 2

DA P.LE ROSSELLI 19:50 – 21:00 – 22:00

LINEA 2/

DA P.LE ROSSELLI 19:30 – 20:40

LINEA 3/

DA DUNE 19:40 – 20:50

DA P.LE ROSSELLI 20:20 – 21:15

Si ricorda che verrà attivato un servizio navetta dal parcheggio di Piazzale Ugo La Malfa a Piazza Marconi a partire dalle ore 18:00.