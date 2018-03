Agrigento 2020, le Associazioni tornano a riunirsi

Nuova riunione delle associazioni della costituenda Consulta che nei mesi scorsi hanno dato avvio a una rete dall’obiettivo comune: il sostegno al progetto Agrigento 2020 – 2600 anni di storia. Diversi i punti all’ordine del giorno odierno, che testimoniano un grande fermento nel mondo dell’associazionismo agrigentino. Primo fra tutti, il confronto sullo stato di avanzamento delle idee progettuali, a opera delle associazioni proponenti, che incrementeranno il calendario delle attività di festeggiamenti del 2020. In seguito, alcune delucidazioni sulle procedure di costituzione dell’Albo delle Associazioni. L’assessore Beniamino Biondi ne ha, infatti, annunciato l’imminenza, rendendo noto come, al termine dell’iter previsto, verrà data pubblicazione delle modalità di adesione sull’albo pretorio del Comune di Agrigento.

Tracciata pure la programmazione: di eventi a scopo sociale e culturale, d’incontri itineranti nelle diverse sedi delle associazioni coinvolte, di un nuovo appuntamento di aggregazione nei locali di Open Space Theater, e ancora di una “Notte Bianca” in centro storico, nonché la condivisione sin da adesso di alcuni progetti, come la realizzazione della nuova “Casa del Libro”. L’iniziativa del Circolo Rabat di Legambiente e di NonSoStare ha registrato, infatti, l’ampia partecipazione alla raccolta fondi tramite l’acquisto di colombe pasquali, la concreta proposta di donazione di testi da parte dell’associazione Medinova e la condivisione della campagna social di votazione che verrà a breve lanciata su facebook per la scelta della location in cui collocare la struttura. In programma, inoltre, l’allestimento di una serata a Spazio Temenos di animazione, spettacolo e sensibilizzazione finalizzata al sostegno della realizzazione di altre esperienze di bookcrossing.

La riunione odierna, a cui è voluto essere presente il Sindaco Calogero Firetto, è stata anche occasione per l’assessore Gerlando Riolo di rivolgere ai referenti delle associazioni presenti l’invito a partecipare all’incontro organizzato da Kiwanis, CeSVoP e Comune di Agrigento “Minori Stranieri Non Accompagnati: il ruolo fondamentale del tutore volontario” in programma venerdì 23 marzo alle 15:30 alla Biblioteca Comunale di piazzale Aldo Moro. Presente anche Vincenzo Camilleri del Coordinamento di Agrigento 2020.