Agrigento 2020, sabato si presenta il logo

Sarà presentato al pubblico il 3 febbraio prossimo, alle 16, all’ex Collegio dei Padri Filippini, l’elaborato grafico selezionato dalla Commissione del “Concorso di idee per il logo di Agrigento 2020 – 2600 Anni di Storia”. Sarà presente la vincitrice, una giovanissima architetta romagnola, che ha sbaragliato una settantina di concorrenti. Alla cerimonia interverranno il sindaco Lillo Firetto, l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino e il presidente di Federalberghi e Confcommercio Agrigento, Francesco Picarella.

Le proposte, provenienti da ogni parte d’Italia, sono state valutate dal designer e creativo, apprezzato a livello internazionale, Samuele Mazza, da Mariella Asaro, co-founder di Salefino, team di professionisti e creativi che si occupa di grafica, architettura, arredamento e allestimento, comunicazione e design, e da Michele Messina, versatile architetto con un trentennio di esperienza maturata nei progetti architettonici e di design nel settore privato.

La scelta non è stata priva di difficoltà per il gran numero di proposte pervenute, ed anche per la necessità di rispettare la coerenza con quanto richiesto nell’avviso pubblico, oltreché la qualità del progetto grafico.

Il Concorso d’idee è stato indetto da Comune di Agrigento e Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi e da Federalberghi Agrigento, che ha messo in palio il premio in denaro di 500 euro.