Agrigento, aggiornato il patrimonio librario

Utilizzando il contributo regionale di 12.963 euro per la conservazione dei beni librari e per l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, – fa sapere l’assessore comunale Beniamino Biondi – sono stati predisposti gli acquisti per la Biblioteca Comunale Franco La Rocca sia per un aggiornamento del patrimonio librario, anche seguendo i suggerimenti e le richieste dei lettori, molti dei quali hanno di recente ricevuto un attestato di riconoscimento da parte dell’Amministrazione, sia attraverso acquisti che migliorano l’arredo della sezione bambini e materiale elettronico per una più moderna dotazione della sala conferenze.