Agrigento, differenziata: raggiunto il 61% di corretto conferimento

Gli ultimi dati pervenuti all’Amministrazione Comunale, relativi alla raccolta del mese di Marzo, sono da ritenersi più che soddisfacenti. Nel giro di pochi mesi, da quando è stata avviata in città la raccolta differenziata dei rifiuti, la percentuale di corretto conferimento è salita al 61,96 % confermando un dato e cioè che i cittadini, nella stragrande maggioranza, stanno effettuando il conferimento dei rifiuti in maniera disciplinata agevolando il nuovo servizio di raccolta e contribuendo al mantenimento del decoro urbano.

“Il traguardo raggiunto a Marzo – dichiara l’assessore comunale all’Ecologia e all’Ambiente, Nello Hamel – dimostra che i cittadini hanno condiviso l’impegno di puntare sulla raccolta differenziata per consentire di scongiurare il pesantissimo aggravio di costi che sarebbe scaturito dalla prospettiva di conferimento dei rifiuti all’estero. Altro risultato significativo ottenuto – continua Hamel – sono le duemila autodenunce che porteranno un introito di circa 700 mila euro nelle casse del Comune e che contribuiranno alla riduzione delle bollette della Tari. Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato in questa battaglia difficile e impegnativa, e gli operai dell’Ati che con il loro lavoro hanno dato un contributo notevole per il raggiungimento di questo risultato”.

“Il risultato premia l’impegno disciplinato della stragrande maggioranza degli agrigentini – continua il sindaco Lillo Firetto. – Rimane ancora da vincere la lotta ad una aliquota di incivili che abbandonano indiscriminatamente rifiuti indifferenziati. Ciò è di grave nocumento all’immagine della città in un tempo in cui stiamo ricevendo flussi turistici che non hanno precedenti per proporzioni”