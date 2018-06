Agrigento, la Questura chiude un centro scommesse

A seguito di capillare attività di controllo del territorio, contrasto al crimine organizzato e prevenzione di attività illecite, posta in essere dai poliziotti della Questura di Agrigento, il Questore di Agrigento, il 28 maggio scorso, ha adottato un provvedimento di revoca di licenza di polizia per esercizio di attività di raccolta su rete fisica di scommesse, condotta presso un locale di questo capoluogo, già esercitata per conto di una società concessionaria AAMS.

Contestualmente è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse che veniva esercitata negli stessi locali in assenza della prescritta licenza di polizia.

Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio e contestuale cessazione dell’attività abusivamente esercitata è stato notificato il 05 giugno u.s. dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.