L’ambasciatore inglese, signora Jill Morris, in visita ufficiale in Sicilia, e ad Agrigento in apertura della “Festa del mandorlo in fiore” è stata ricevuta dal sindaco Lillo Firetto, dal prefetto Dario Caputo e dai rappresentanti provinciali delle forze dell’Ordine.

La rappresentante di Sua Maestà Britannica a Roma ha visitato la Valle dei templi rimanendo estasiata dalle rovine dell’antica città greca imbiancata dai fiori di mandorlo.