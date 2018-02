Agrigento, una mostra fotografica per “puntare l’obiettivo” sulla Cattedrale

In occasione della festa di San Gerlando, patrono dell’Arcidiocesi di Agrigento, l’Ufficio Beni Culturali e il Centro per la Cultura e la Comunicazione della Cu1ia Arcivescovile, hanno promosso, con il contributo di sei tra i maggiori fotografi siciliani ( Nino Giaramidaro, Giovanni Pepi, Melo Minnella, Giuseppe Cuttitta, Giuseppe Leone e Angelo Pitrone) , la Mostra fotografica“ReflexCathedra Definizioni non canoniche della Cattedrale di Agrigento”, al fine di tenere viva l’attenzione sulla Cattedrale Agrigento chiusa al culto dal 25 febbraio 2011.

La mostra sarà inaugurata sabato 24 febbraio 2018, alle ore 18.00, nella chiesa San Lorenzo ( Via Atenea – Agrigento) alla presenza degli autori e dell’Arcivescovo, card. Francesco Montenegro.

Le fotografie resteranno esposte nella Chiesa S.Lorenzo (Via Atenea – Agrigento) fino al 10 marzo 2018.

Giorni e Orari di apertura:

25 febbraio dalle 10,00 alle 13,00

Dal 3 al 10 marzo – da Martedì a Domenica dalle 10,00 alle 13,00 / 15,30 – 18,00