Agrigento, nasce la prima storica sezione del Bersaglieri

La sezione dei Bersaglieri di Agrigento da oggi è realtà. Presso il Circolo Empedocleo del capoluogo, alla presenza del presidente regionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Salvo Tosto, si è costituita ufficialmente la prima storica sezione alla quale hanno aderito – in questa prima fase – 21 fanti piumati di Agrigento e provincia.

“Sono felice di essere presente – ha dichiarato il presidente regionale Salvo Tosto -, per me è qualcosa di eccezionale perché sono presidente regionale da poco tempo e far nascere una nuova sezione provinciale qui ad Agrigento è una cosa splendida”.

Al termine dell’assemblea, i soci hanno eletto il consiglio direttivo e Andrea De Castro è stato eletto Presidente: “E’ stato un percorso rapido e intenso quello che ha portato alla nascita di questa sezione – ha spiegato Andrea De Castro -. Dai primi incontri casuali alle riunioni operative sono passati meno di due mesi. Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo e siamo sicuri che presto altri bersaglieri si uniranno a noi”.

Nel corso dell’assemblea, il presidente regionale Tosto ha comunicato che Agrigento ospiterà una riunione alla quale parteciperà il presidente Nazionale Gen. Ottavio Renzi, il vice Presidente Nazionale oltre al Presidente Interregionale dei presidenti sezionali della Sicilia. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 febbraio alle 15,30 presso lo stesso Circolo Empedocleo.

I bersaglieri interessati ad iscriversi alla sezione, potranno contattare il presidente Andrea De Castro al numero 3389395874, sul gruppo Facebook “Bersaglieri Sezione di Agrigento” oppure via mail all’indirizzo bersaglieriagrigento@gmail.com.