Agrigento non sbaglia, biancazzurri vincono in trasferta

Agrigento sotto l’albero di Natale trova due punti d’oro. I biancazzurri battono Napoli in trasferta. La Fortitudo Moncada vince con il punteggio di 81 a 89. In doppia cifra la Moncada porta cinque giocatori: Pepe, Ambrosin, Williams, Evangelisti e Cannon. In partita coach Franco Ciani si affida al quintetto composto da: Cannon, Zugno, Evangelisti, Williams e Guariglia. I padroni di casa partono meglio. Napoli porta via il primo periodo di gioco con il punteggio di 26 a 23. Nel secondo quarto Agrigento cambia volto. Ciani chiama in causa Pepe, i biancazzurri fissano il parziale di 16 a 2 e Napoli accusa il colpo. Dalla lunetta Agrigento fa 14-15, con una percentuale importante. Cannon prende per mano la Fortitudo, 12 punti per lui. L’avvio è sontuoso ma Napoli imposta con Mascolo e Sorrentino tiene a galla i suoi. Secondo periodo di gioco ad opera di Agrigento con il punteggio di 46 a 48. Il terzo periodo di gioco è di stampo azzurro. L’ex Fortitudo, Bruno Mascolo sale il cattedra, impostando giuste manovre per la sua squadra. Gli assist del partenopeo sono giusti e Sorrentino torna ad approfittarne, sorpasso Napoli. Agrigento rimane concentrata, Ambrosin sporca più palloni possibili intercettando e andando a canestro. Zugno ragiona e serve Williams, la Fortitudo Agrigento torna in partita vincendo il terzo periodo di gioco con il punteggio di 67 a 69. La partita è aperta, gli americani biancazzurri in due realizzano circa il 50 per cento dei punti di Agrigento. La Fortitudo scappa via e vince la sua seconda partita consecutiva. Ciani esulta e la Moncada fissa il punteggio: 81 a 89.

Cuore Napoli Basket: Vangelov 17 (6/7, 0/0), Sorrentino 13 (5/12, 0/1), Mascolo 12 (6/10, 0/2), Nikolic 11 (4/9, 1/1), Basabe 9 (4/5, 0/0), Maggio 7 (0/0, 2/3), Mastroianni 6 (0/1, 2/3), Fioravanti 6 (1/3, 1/2), Ronconi 0 (0/0, 0/0), Bordi 0 (0/0, 0/0), Puoti 0 (0/0, 0/0), Gallo 0 (0/0, 0/0). All Russo

Moncada Agrigento: Cannon 22 (5/12, 1/3), Williams 20 (6/7, 2/4), Pepe 17 (2/5, 2/4), Ambrosin 12 (2/5, 1/5), Evangelisti 11 (3/6, 1/3),Lovisotto 4 (2/2, 0/1), Guariglia 2 (1/2, 0/0), Zugno 1 (0/0, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Magro 0 (0/0, 0/0). All Ciani