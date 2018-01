Agrigento non vince contro Treviglio, Ciani: “E’ mancata la lucidità”

Agrigento perde contro Treviglio, i biancazzurri non riescono a centrare la prima vittoria del 2018. Al PalaFacchetti passano i padroni di casa, imponendosi con il punteggio di 82 a 76.

Nel primo periodo di gioco, Ciani si affida ai muscoli di Cannon e Zilli, è quest’ultimo a fare meglio. Al pronti via sono i padroni di casa a partire col piede giusto, il primo quarto di gioco si chiude con il punteggio di 24 a 15. I biancazzurri lottano sotto canestro, ma sbagliano dei tiri semplici.

Coach Ciani cambia quintetto. Sul parquet Ambrosin e Pepe, Agrigento insegue Treviglio, siglando sette punti consecutivi. La panchina regala il parziale a coach Ciani, ma non il secondo periodo, Pepe non basta e Marino sigla il momentaneo + 8.

Alla Fortitudo mancano i tiri facili, a riposo lungo Ciani carica i suoi ed il terzo periodo di gioco i biancazzurro si trovano a 4 punti dai padroni di casa.

La partita è apertissima, Williams prende per mano la sua squadra e combina bene con Pepe che sbaglia dalla distanza. Il terzo periodo di gioco, è ancora di Treviglio, grazie a Pecchia e Marino.

Nell’ultimo periodo di gioco, Agrigento tenta il tutto per tutto. No look di Zugno per Cannon che sbaglia.

E’ ancora Zugno a recuperare un pallone giusto ed a tenere a galla Agrigento. Dalla lunetta, Pepe alza la media: tre su tre, ma non basta. Marino scappa via con Treviglio e vince la partita.

Coach Franco Ciani: “E’ mancato qualcosa all’inizio, nella gestione dei ritmi della partita. Nella seconda parte abbiamo fatto meglio. Dobbiamo avere la capacità di togliere le penetrazioni facili all’avversario Nel finale, l’ansia di vincere, è riuscita a farci fare non scelte giuste in attacco. Siamo mancati nella lucidità. Abbiamo fatto una partita sufficiente, oggi per vincere bisogna sapere fare qualcosa di più. Qualcosa di buono? Lo spirito e la voglia di lottare. Ci vuole qualcosa in più, l’assetto con il lungo di ruolo comincia ad avere la giusta geometria”.



Remer Treviglio – Moncada Agrigento 82-76 (24-15, 24-25, 16-20, 18-16)

Remer Treviglio: Marino 21 (2/3, 5/11), Pecchia 19 (5/6, 2/4), Voskuil 16 (2/3, 3/8), Easley 14 (6/11, 0/0), Mezzanotte 6 (2/5, 0/0), Planezio 3 (0/1, 1/3), Dincic

2 (1/1, 0/2), Palumbo 1 (0/0, 0/1), Rossi 0 (0/1, 0/1), Nani 0 (0/0, 0/0), D’almeida 0 (0/0, 0/0). All Vertemati

Moncada Agrigento: Pepe 15 (0/3, 4/6), Cannon 14 (4/7, 1/3), Williams 13 (5/10, 1/4), Zugno 8 (4/7, 0/0), Zilli 8 (2/7, 0/0), Ambrosin 8 (1/1, 2/7), Guariglia 8 (1/3, 2/2), Lovisotto 2 (1/1, 0/1), Evangelisti 0 (0/4, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/0). All Ciani, ass Dicensi