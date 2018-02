Agrigento, nonna Rosa Pisano compie 100 anni

Giornata di grande festa in casa di nonna Rosa Pisano che nel giorno di San Valentino ha compiuto 100 anni.

Nonna Rosa, nasce il 14 Febbraio del 1918 , in una casa nelle campagne di Cannatello, ultima di 10 figli.Cresce in fretta come tutti a quei tempi, si dedica al lavoro nella campagna e nel tempo libero al ricamo. Fuori dalle regole del tempo, si sposa all’età di 26 anni con Calogero giovane autista e formano una bella famiglia .Nascono quattro figli ,tre femmine e un maschio. Trascorrono insieme a Calogero una vita ricca di avvenimenti piacevoli e vicissitudini passano insieme ben 63 anni, attraversando nozze d’argento e di diamante! Si saluteranno poi definitivamente nel marzo del 2007.

La sua vita in questi 100 anni è stata segnata da tante vicende: da quelle storiche, come la Seconda Guerra Mondiale, ai fenomeni di costume e di sviluppo della tecnologia. L’avvento dell’energia elettrica, la TV, il telefono il diritto di voto alle donne, insomma troppa storia vissuta da un cuore ancora forte e vista da occhi ancora perfetti. Battagliera forte, energica, figlia moglie, madre nonna e anche bisnonna!

Oggi festeggia una data storica insieme a quattro figli, 9 nipoti e 11 pronipoti e con la benedizione del Papa!! Auguri Nonna, anche da parte della redazione di AgrigentoWeb.it.