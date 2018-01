Agrigento, nuovi posti disponibili negli asili nido “Esseneto” e “Villaggio Mosè”

L’Amministrazione comunale di Agrigento, rende noto alle famiglie con bambini di età compresa tra zero e 3 anni che, essendosi resi vacanti dei posti presso gli Asili Nido comunali “Esseneto” e “Villaggio Mosè”, e’ possibile fare domanda di ammissione alla frequenza per l’anno scolastico in corso (2017/2018).

Le domande di ammissione potranno essere presentate presso gli stessi Asili Nido e saranno prese in considerazione secondo ordine di data e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli inserimenti saranno effettuati fino al 31 marzo 2018.