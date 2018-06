Agrigento partecipa alle celebrazioni di Perm

Una delegazione agrigentina, guidata dall’assessore comunale Gabriella Battaglia, ha partecipato a Perm, (la città russa di un milione di abitanti, situata negli Urali e dal 2012 gemellata con Agrigento), alle celebrazioni per il 295° anniversario di fondazione della città. Della delegazione facevano parte il direttore del Parco Archeologico di Agrigento, Giuseppe Parello e Cristian Vassallo presidente della Pro loco di Agrigento. A Perm tra l’altro erano presenti, durante i festeggiamenti, anche le delegazioni delle altre città gemelle, Oxford (Gb), Duisburg (Germania) Louisville (Usa), Qingdao (Cina) e Amneville-les-Thermes (Francia).

Nell’incontro ufficiale con il sindaco di Perm, Dmitry Samoylov, l’assessore Gabriella Battaglia ha consegnato in dono un oggetto di ceramica artistica siciliana ricevendo in cambio una riproduzione del panorama della città; doni simbolici per suggellare la grande amicizia e fraternità esistente tra le popolazioni delle due città.