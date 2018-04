Agrigento, rapinatori armati in azione in via Callicratide

Rapinatori in azione, nel pomeriggio di ieri, ad Agrigento. Due banditi con il volto travisato, hanno fatto irruzione in un centro scommesse sito in via Callicratide e, dopo aver intimato al gestore di consegnare i soldi in cassa, hanno anche esploso un colpo di pistola.

Subito dopo aver arraffato il bottino, quantificato in circa 2500 euro, si sono dati alla fuga facendo perdere le tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale della Scientifica. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.