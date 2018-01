Agrigento, si inaugura il circolo Mdp e comitato “Liberi ed Uguali”

Il capogruppo dell’MDP al Comune di Agrigento Avv. Angela Galvano sostiene che l’apertura del circolo dell’MDP e del Comitato Liberi ed Uguali nella città di Agrigento offre la possibilità, ai militanti ed ai simpatizzanti, di ritrovare un luogo in cui confrontarsi, dialogare, proporre idee e formulare proposte nell’interesse della città.

La Galvano afferma che vi è la necessità, oggi ancor più di prima, di ritornare agli ideali della vera sinistra e ad una conseguente politica che metta al primo posto “ il cittadino” e le varie necessità ed emergenze del nostro territorio.

L’inaugurazione si terrà questo pomeriggio alle ore 17 in via Mazzini.