Il Comune di Agrigento informa gli elettori che per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’Ufficio elettorale comunale sarà aperto da venerdì 2 marzo a sabato 3 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e domenica 4 marzo, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, l’Ufficio elettorale sarà aperto dalle ore 7,00 alle ore 23,00.