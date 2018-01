Agrigento: tutti pazzi per le slot!

Sembra proprio che gli italiani apprezzino sempre di più il gioco d’azzardo e a dirlo sono proprio le statistiche. Infatti le slot, in particolare, attirano ormai un numero di appassionati considerevole, che negli ultimi anni ha visto un ulteriore incremento. La spesa in questo settore si è chiusa infatti molto positivamente proprio a fine 2017, dal momento che i dati hanno dimostrato un suo netto aumento rispetto alla media dello stesso periodo degli altri anni. Anche in generale la spesa è cresciuta del 24,3 % rispetto al 2016.

Secondo i dati riportati da Agimeg, nel 2017 sono stati spesi a poker ben 720 milioni di euro e solo ad Agrigento è stata registrata una spesa pro capite di 496 euro nelle giocate. A favorire questo fenomeno ci sono stati non pochi fattori. Oggi, infatti le alternative sono tante: se non si ha la possibilità di giocare nelle grandi case da gioco, lo si può fare ricorrendo alle piccole slot presenti in tabaccheria o nel bar più vicino. Questo significa che si possono giocare piccole o grandi somme in ogni momento della giornata.

Bisogna tenere in considerazione, però, anche il mercato online, che nel settore dei casinò è in continua espansione. Non solo molteplici sono le piattaforme a disposizione che permettono di scegliere l’esperienza di gioco più adatta, ma la cura dei dettagli grafici e sonori talvolta rende questi siti molto accattivanti e simili ad una sala da gioco vera e propria.

Anche i meno esperti possono, inoltre, destreggiarsi nella scelta del portale più adatto quando questo presenta il marchio AAMS, che ne attesta la legalità. Oltre a ciò, il web pullula di guide e recensioni sui giochi da casino, che è di grande aiuto agli utenti che vogliono orientarsi meglio nella scelta dei giochi o semplicemente comprenderne a fondo le regole.