Agrigento, un sito per promuovere il centro storico

Ad Agrigento, quattro giovanissimi sedicenni, animati dalla comune meritevole volontà di promuovere l’immagine turistica di Agrigento, hanno allestito un sito web sulla città, all’indirizzo https://ilcentrostoricodiagrigentoag.jimdo.com/ .

Il sito contiene pagine descrittive della Valle dei Templi, una sezione “itinerari” sul centro storico di Agrigento, una stazione radio “Il centro storico”, una redazione per la sezione “news”, le storie dei Santi Gerlando e Calogero, il link alla pagina facebook e molto altro. I quattro autori, Mattias Lo Pilato, Stefano Mangione, Libertino Gabriele Burgio e Sandro Capizzi, affermano: “Siamo un gruppo di ragazzi che amano la propria terra, per le bellezze che abitano in essa. La nostra storia nasce il 29 luglio 2014 quando dei turisti arrivavano dalla Valle dei Templi per salire sul Colle di Girgenti. Il problema non era tanto la salita, ma era come arrivare alla salita, per raggiungere il Colle. E quindi ci siamo chiesti: che cosa possiamo fare? Abbiamo stampato dei fogli, con cui fornivamo le spiegazioni su come raggiungere la Cattedrale; poi abbiamo creato una pagina Facebook ‘Il Centro Storico di Agrigento’. Sono arrivati i primi like. Per offrire mappe online, abbiamo creato un account di posta elettronica con cui inviamo anche gli aggiornamenti sugli eventi, sulle aperture straordinarie dei monumenti del centro storico. Infine abbiamo creato questo sito web, che oggi conta un milione di visitatori all’anno”.