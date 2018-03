Agrigento, via al “Mandorlo”: riapre il Palacongressi (Foto)

Una grande torta al centro della sala d’ingresso del Palacongressi ha salutato la riapertura dell’importante struttura affidata in convenzione dalla Regione Siciliana all’Ente Parco della Valle dei Templi.

Presente l’Assessore Regionale all’Economia, Gaetano Armao, che ha anche annunciato il ritorno della settimana Pirandelliana nella città natale del drammaturgo.

“Con la riapertura di questa struttura – ha detto Armao ai nostri microfoni – si mette in campo una sinergia volta a razionalizzare l’uso di questo luogo, per offrirlo come opportunità di rilancio turistico per una città che è già in atto. E’ stato troppo tempo chiuso, addirittura si era ipotizzato di venderlo, ma ad Agrigento l’offerta turistica deve esser variegata ed il turismo congressuale può rappresentare una leva importantissima”.

Al termine della conferenza stampa, il via ai festeggiamenti con la distribuzione della torta ai tantissimi presenti immersi in un mare di colori e suoni.