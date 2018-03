Akragas: allenamento congiunto con la Berretti e gli Allievi

L’ Akragas ha svolto ieri pomeriggio un allenamento congiunto con le formazioni Berretti e Allievi nazionali, allenate rispettivamente da Francesco Nobile e Mauro Micciche’.

Dopo un intenso riscaldamento, i biancoazzurri di mister Di Napoli hanno disputato una partita con due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel primo l’ Akragas ha sfidato la Berretti e nel secondo tempo gli Allievi.

L’ allenamento è servito per provare schemi e uomini in vista della gara di domenica prossima in trasferta contro la Juve Stabia. La squadra di Di Napoli tornerà ad allenarsi oggi, venerdì 9 marzo.