Akragas, allenamento congiunto con la Berretti in vista della gara contro il Monopoli

Allenamento congiunto con la formazione Berretti questa mattina per l’Akragas di Raffaele Di Napoli. I biancoazzurri hanno così concluso il richiamo di preparazione con un buon test dove si è notato un ottimo stato di forma di tutti gli atleti e dove si sono messi in luce soprattutto gli attaccanti a segno diverse volte nel corso dei due tempi di 35 minuti ciascuno. Alla seduta hanno partecipato tutti i calciatori in organico. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio. Domenica 21 gennaio la formazione agrigentina sfiderà il Monopoli per la terza giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C. Il match è in programma allo stadio Nicola De Simone di Siracusa, con inizio alle ore 14.30.