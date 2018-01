Akragas, calvario senza fine: sconfitta anche dalla Paganese

L’Akragas prosegue il proprio calvario e soccombe anche in casa della Paganese. Una sconfitta quanto mai preventivata, vista la difficilissima situazione societaria con i giocatori che decideranno entro pochi giorni se sposare fino in fondo il destino del club o abbandonare una nave che sembra alla deriva.

Una rete al 7° di Tascone, al primo tentativo, ha condannato i biancazzurri di Lello Di Napoli che, soprattutto nella ripresa, hanno cercato di raddrizzare il match senza successo e soprattutto non hanno mai dato l’impressione di aver mollato.

Con questa sconfitta, l’Akragas vede allontanarsi anche le speranze di agganciare i play out. Adesso il divario con la penultima in classifica, la Paganese appunto, è di 9 punti e se il campionato finisse oggi, i biancazzurri non avrebbero il diritto di disputare gli spareggi e sarebbero retrocessi in Serie D.

Ai tifosi non resta che sperare nella definizione positiva della trattativa con gli imprenditori iraniani che hanno chiaramente (carte alla mano), manifestato l’intenzione di acquisire le quote del club.

I tempi non sono chiari, ed al punto della stagione in cui ci troviamo, è anche difficile ipotizzare un potenziamento della rosa.

A meno di clamorosi risvolti nelle prossime ore, il calvario sembra destinato a protrarsi.

IL TABELLINO

PAGANESE-AKRAGAS 1-0

PAGANESE: Gomis, Della Corte, Bensaja, Scarpa, Meroni, Talamo (dal 33’ Negro), Piana, Picone (dal 78’ Maiorano), Acampora, Cesaretti, Tascone (dal 65’ Ngamba). All.: Favo. A disp.: Galli, Marone, Buonocore, Bernardini, Pavan, Marigliano, Dinielli, Grillo.

AKRAGAS: Vono, Scrugli, Pisani, Danese, Saitta (dal 57’ Moreo), Carrotta, Vicente, Navas (dal 57’ Franchi), Russo (dal 82’ Minacori), Salvemini, Gjuci (dal 69’ Tripoli). All.: Di Napoli. A disp.: Lo Monaco, Ioio, Petrucci, Bramati, Canale, Malluzzo.

ARBITRO: Feliciani (di Teramo).

MARCATORI: al 7’ Tascone (P)

NOTE: ammoniti Vicente, Saitta, Salvemini (A), Bensaja (P); angoli 0 a 2, Recupero 3’ + 4′