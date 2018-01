Akragas: doppia seduta a Fontanelle, lavoro differenziato per Vono

Prosegue, al ritmo di due sedute al giorno, il richiamo di preparazione dell’Akragas, presso l’impianto sportivo di Fontanelle, in vista del ritorno in campo dopo la pausa invernale. Il 21 gennaio, alle ore 14.30, i biancoazzurri sfideranno il Monopoli allo stadio Nicola De Simone di Siracusa. Anche oggi mister Raffaele Di Napoli, sotto una pioggia battente, ha sottoposto i giocatori ad un intenso lavoro sia fisico che tecnico – tattico. La squadra ha lavorato molto sul possesso palla, con alcune partitelle a tema. Tutti disponibili in casa biancazzurra. Lavoro differenziato soltanto per il portiere Vono. Domani è prevista un’altra doppia seduta di allenamento.