Akragas-Iran, ecco il contatto

Due incontri, ieri e oggi, per parlare di bilanci e capire se e come intervenire. Poi un “salto” al campo di Fontanelle per incontrare la squadra e all’Esseneto per visionare la struttura.

Questo il sunto dell’incontro avvenuto tra i dirigenti dell’Akragas ed il Consulente Legale ed il Direttore del Marketing di una società iraniana che milita nelle Persian Gulf Pro League che potrebbero rilevare le quote del club.

La delegazione, preso atto di tutte le componenti relative all’eventuale subentro in società, si è detta comunque soddisfatta ed interessata a sposare il progetto Akragas, poiché la società dei templi potrebbe rientrare in un progetto molto più ampio anche per la crescita sportiva della stessa società calcistica iraniana.

Gli stessi, pertanto, si sono riservati di comunicare quanto prima una definitiva decisione.