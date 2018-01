Akragas, ripresa la preparazione atletica dei biancoazzurri

L’Akragas ha ripreso la preparazione atletica in vista della partita di campionato del prossimo 21 gennaio contro il Monopoli allo stadio Nicola De Simone di Siracusa. Il match, con inizio alle ore 16.30, è valido per la terza giornata di ritorno del torneo di serie C, girone C.

I biancoazzurri, agli ordini di mister Di Napoli e del suo staff, hanno svolto una doppia seduta di allenamento presso l’impianto sportivo di Fontanelle. La squadra ha lavorato sia sotto l’aspetto fisico che sulla tecnica e tattica. Lavoro differenziato per Vono. Assente Moreo per un attacco influenzale. L’Akragas tornerà ad allenarsi domani.