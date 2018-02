Akragas, ripresi gli allenamento: Pisani fermato per un turno

L’ Akragas ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione atletica in vista della prossima partita di campionato, domenica 11 febbraio, alle ore 16.30, contro il Siracusa, allo stadio Nicola De Simone.

I biancoazzurri, agli ordini di mister Di Napoli e del suo staff, hanno svolto un’intensa seduta incentrata su un lavoro prevalentemente atletico.

La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, mentre giovedì, alle ore 14.45, è previsto un allenamento congiunto con la formazione Berretti.

Nel frattempo, il giudice sportivo della Lega di Serie C, ha fermato per una giornata il difensore Andrea Pisani, espulso durante la gara contro la Casertana per fallo da ultimo uomo.