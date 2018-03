Akragas sempre più a fondo: la capolista Lecce vince 2-0

L’Akragas incassa la 19^ sconfitta in campionato, questa volta ad opera del Lecce. 2-0 il risultato finale in virtù delle reti di Saraniti (ancora lui) al 25’ del primo tempo, e di Dubickas all’88’. In mezzo, la traversa di Pastore che avrebbe potuto cambiare il corso della partita.

Il tabellino

AKRAGAS-LECCE 0-2

AKRAGAS: Vono, Scrugli (dal 54’ Dammacco), Danese, Pisani, Pastore, Zibert, Carrotta (dall’81’ Saitta), Mileto,Sanseverino, Camarà, Navas (dal 67’ Gjuci). All.: Di Napoli. A disp.: Lo Monaco, Raucci, Amella, Ioio, Caternicchia, Canale, Bramati, Minacori.

LECCE: Perucchini, Di Matteo (dal 70’ Legittimo), Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino (dal 56’ Tabanelli), Lepore (dal 82’ Ciancio), Marino, Caturano (dal 56’ Dubickas), Armellino, Saraniti (dal 82’ Selasi). All.: Liverani. A disp.: Chironi, Costa Ferreira, Di Piazza, Valeri, Megelaitis, Tabanelli, Tsonev, Persano.

ARBITRI: Marchetti (di Ostia); ass.: Notarangelo (Cassino) e Assante (Frosinone).

MARCATORI: al 25’ Saraniti (L), 88’ Dubickas (L);

NOTE: ammoniti Sanseverino, Zibert (A); Saraniti (L); angoli 1 a 2; recupero 0’ + 5’.