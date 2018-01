Akragas: Tripoli, Minacori e Acsante nel mirino di club di serie A e B

Tre giovani talenti della società biancoazzurra sono nel mirino di club di serie A e B.

Tutti ricoprono il ruolo di attaccante. Si tratta di Vlad Acsante, classe 2003 che si è messo in luce nella formazione Under 15 di mister Dino De Rosa, e di Silvestre Tripoli, classe 2001 e Calogero Minacori, classe 2000, entrambi giocatori della Berretti allenata da Accursio Sclafani, ma da parecchio tempo presenti in pianta stabile nella prima squadra. Sotto l’attenta e professionale guida di mister Raffaele Di Napoli, sia Minacori che Tripoli hanno già debuttato in Serie C, con ampi minutaggi e buone prestazioni.

I tre giovani calciatori sono sul taccuino di molti direttori sportivi e osservatori di club professionistici ed il loro futuro potrebbe presto essere fuori dalla Sicilia.

Il responsabile dell’area tecnica Ernesto Russello dichiara: “Per la nostra società, che sta attraversando un momento di stasi per via della trattativa con gli iraniani che si spera possa andare a buon fine, è motivo di grande orgoglio l’attenzione di squadre di A e B per i nostri giovani. Siamo molto soddisfatti e ci auguriamo che i tre calciatori possano al più presto spiccare il volo. Ma nel nostro fiorente settore giovanile vi sono anche altri atleti che fanno gola a tante società professionistiche. Merito di tutti i tecnici e della società che crede fermamente sui giovani”.