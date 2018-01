Akragas verso la sfida al Monopoli, prossimi giorni decisivi per il futuro societario

Finalmente dopo un lungo stop durato tre settimane, si torna a parlare anche di calcio giocato per l’Akragas che domani, alle 14,30, affronterà il Monopoli nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C.

I biancazzurri, hanno svolto allo stadio Esseneto il penultimo allenamento in vista della partita. Domani mattina, dopo la rifinitura, la comitiva si trasferirà a Siracusa per il ritiro prepartita.

Un appuntamento che rischia di passare in secondo piano ma che i giocatori di Lello Di Napoli sono chiamati ad onorare fino all’ultimo secondo. Ci saranno tutti, anche i calciatori richiesti da altri club ma che hanno deciso di attendere notizie dall’Iran sugli sviluppi delle trattative che ormai sono in fase avanzatissima. Notizie che dovrebbero arrivare già nella serata di lunedì. Nelle prossime ore, infatti, gli imprenditori iraniani incontreranno l’avvocato Enzo Caponetto per definire gli accordi di cui già le parti hanno parlato qui ad Agrigento nel corso della prima settimana del mese.

Se tutto dovesse andare per il meglio, Ernesto Russello sarebbe pronto a rimpinguare la rosa in modo deciso e adeguato a puntare l’unico obiettivo che il campionato pone attualmente, e cioè il raggiungimento della zona play out. In caso negativo sarebbe complicato trattenere molti calciatori di indiscusso valore per questa categoria.

Calcio d’inizio domani alle 14,30 con diretta su Ultima TV al canale 87 del digitale terrestre.