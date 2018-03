Al via la tournée di “Vestire gli Ignudi”: è la prima volta nella storia del Teatro Pirandello

Al via la tournée di “Vestire gli Ignudi”, la prima produzione nella storia del Teatro Pirandello. La commedia, diretta da Gaetano Aronica in occasione del 150esimo anniversario della nascita del Premio Nobel agrigentino, è pronta ad andare in scena in alcuni dei teatri più belli d’Italia. La Fondazione è orgogliosa di aver mantenuto l’impegno preso con la città di Agrigento di distribuire lo spettacolo su scala nazionale.

Si inizia venerdì 9 marzo dalla Sicilia, dal Teatro Garibaldi di Modica, per poi andare in scena domenica 11 marzo al Teatro Impero di Marsala. Ma c’è tanta emozione e attesa per l’appuntamento romano: dal 15 al 18 marzo lo spettacolo è in programma al Teatro Palladium/partner Teatro Argentina di Roma. La tournée proseguirà ancora nel centro Italia e farà tappa al Teatro comunale dell’Aquila (22/23 marzo) e al Teatro dell’Aquila di Fermo (4 aprile). Si ritorna in Sicilia al Teatro Al Massimo di Palermo (6/15 aprile) e nei teatri Politeama di Caltagirone (20 aprile) e Garibaldi di Enna (22 aprile).

Uno spettacolo interpretato da Andrea Tidona, Gaetano Aronica, Vittoria Faro, Stefano Trizzino, Barbara Capucci e Fabrizio Milano. Le scene e i costumi sono curati da Antonia Petrocelli, disegno luci di Luca Pastore.

“Vestire gli ignudi” è stato scritto da Luigi Pirandello nel 1922, eppure è uno spettacolo attualissimo che entra nel pieno delle tematiche sulla violenza contro le donne, mostrando una sconvolgente modernità. La prima romana sarà infatti dedicata alla memoria dell’avvocato Tina Lagostena Bassi che tanto si occupò dei diritti delle donne.

Ersilia Drei è una donna oggetto di violenza, ma non è vittima, bensì l’esempio non solo della ribellione femminile, ma della ribellione della vita che non si arrende. Un personaggio che sembra saltare fuori dalle cronache dei giornali di oggi, uno spettacolo che per la sua straordinaria attualità sarà rivolto anche al pubblico più giovane.

Ecco le date della tournée di Vestire gli Ignudi:

9 marzo – Modica (RG)

11 marzo – Marsala (TP)

15/18 marzo – Roma Palladium/Argentina

22/23 marzo – L’Aquila

4 aprile – Fermo

6/15 aprile – Palermo (Teatro Al Massimo)

20 aprile – Caltagirone (CT)

22 aprile – Enna