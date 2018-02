Alternanza “scuola-lavoro”, studenti del Foderà in Tribunale

Il Tribunale di Agrigento da oggi per un totale di due settimane ospiterà i ragazzi della III C e della V E dell’ ITC “M.Foderà” indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing nell’ambito di un progetto alternanza scuola lavoro per le scuole di istruzione secondaria superiore.

L’ufficio giudiziario, infatti, rappresentato dal Presidente Pietro Maria Falcone ha sottoscritto, sulla scorta della Convenzione tra il MIUR ed il Ministero della Giustizia, un protocollo per la realizzazione del progetto alternanza scuola lavoro con l’Istituto Tecnico Commerciale “M.Foderà” di Agrigento rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Patrizia Pilato.

Per la realizzazione del progetto sono state fondamentali la disponibilità della Dirigente Rosanna Grisafi e dei capi-settore del Tribunale, i quali si sono occupati dell’attuazione del programma unitamente all’attività dei due tutor scolastici il Prof. Calogero Parrinello e la Prof.ssa Beatrice Roccaforte.

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani studenti l’organizzazione del Tribunale ed i servizi di cancelleria al fine di sviluppare la cultura della legalità e della sua tutela.

Il programma è articolato in modo tale che gli studenti acquisiscano i fondamenti di una cittadinanza attiva, i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto per un partecipazione consapevole alla vita sociale.