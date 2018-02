Anche a Porto Empedocle arriva l’allegria del Carnevale 2018

Nelle giornate dell’8 giovedì grasso e 13 Febbraio martedì grasso, infatti, le scuole del territorio parteciperanno alla sfilata di Carnevale per le vie del centro storico della città!

Gli Istituti Comprensivi “R.Livatino”, “L.Pirandello” e l’I.T.C.E.T. “L.Sciascia” infatti, hanno accolto positivamente l’invito dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Stefania La Porta e del Sindaco Ida Carmina che hanno proposto a tutti gli Istituti del territorio, di creare costumi con materiali di riciclo, con temi tutti diversi, sfoggiandoli per le vie centrali del Paese a ritmo di musica.

La sfilata carnevalesca si concluderà infine presso il Palazzetto dello Sport C.Hamel , ove oltre agli alunni che presenteranno i loro costumi ed ad alcune classi che si esibiranno in coreografie preparate per l’occasione, vi sarà la partecipazione della Scuola di canto “Il bel canto” che coi suoi allievi allieterà la mattinata con momenti d’intrattenimento, flashmob ed esibizioni a tema.

Inoltre, giorno 12 la sfilata di carnevale avrà luogo per le vie dell’Altipiano Lanterna, organizzata stavolta dal Centro Emmaus della Chiesa Maria SS.del Carmine ed intitolata “L’Arca di Noè”, con la partecipazione anche delle scuole della zona. La sfilata in maschera si concluderà presso il campetto sportivo adiacente alla Chiesa, con musica, balli ed intrattenimento per tutti.

Invitiamo grandi e piccini a partecipare con gioia e spensieratezza alle giornate di Carnevale, condividendo in allegria momenti come questi che fortificano quel senso di “Comunità” che riempie i cuori!