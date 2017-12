Aragona, grande successo per lo spettacolo dei bambini della 2 A dell’IC Capuana (Video)

Il Natale bussa alle nostre porte, ed uno dei modi più divertenti e significativi per festeggiare queste festività insieme ai più piccoli, è sicuramente quello di mettere in piedi un bello spettacolo natalizio. Ma questa volta, il pubblico non era costituito da genitori, nonni e amici, ma bensì, dagli ospiti di una Casa Famiglia aragonese.

Un gesto speciale, per non dimenticare chi si trova in una situazione di difficoltà.

Protagonisti di questa lodevole iniziativa sono stati i bambini della II A dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona, i quali coadiuvati dalle loro insegnanti hanno regalato un dolce momento di felicità e un sorriso a chi è meno fortunato di loro.

Lo spettacolo è stato allestito dalle insegnanti Giuseppina Veneziano e Serafina Seminerio.

Dunque un dono speciale, che ha regalato un momento di gioia ai piccoli ospiti della struttura.