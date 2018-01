Aragona, immigrato arrestato per evasione

Arrestato per evasione, un immigrato ospite in una struttura di accoglienza di Aragona. L’uomo è stato tratto in arresto nella giornata di ieri.

Si tratterebbe di un ragazzo ventenne, che era stato posto in precedenza agli arresti domiciliari per spaccio di droga e non avrebbe esitato ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura nella quale era ospite, per andare a fare una passeggiata.

Immediatamente sono scattate le ricerche e il giovane è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Aragona.