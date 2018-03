Aragona, incidente stradale: ragazza miracolosamente illesa

Grave incidente stradale nella nottata di sabato sera sulla S.S 189.

Ad essere coinvolta una ventottenne aragonese, che a quanto pare stava rientrando in paese dopo aver trascorso la serata fuori.

Per cause in corso di accertametno da parte della Polizia stradale intervenuta sul posto, la giovane ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata violentemente su un guard rail.

La ragazza fortunatamente è rimasta illesa, ma secondo indiscrezioni sarebbe stato rilevato un tasso alcolemico molto elevato e le sarebbe stata ritirata la patente.