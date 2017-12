Aragona, il trenino di natale non parte, tanta delusione tra i bambini

Dopo il grande successo che aveva riscosso nelle settimane precedenti, il famoso “Trenino di Babbo Natale” ieri pomeriggio non è partito da Piazza Scifo.

A quanto pare, mancava un’autorizzazione necessaria per la circolazione.

Tanti bambini entusiasti, hanno dunque aspettato invano la partenza, che alla fine non c’è stata.

Grande la delusione dei più piccoli, che hanno atteso con ansia fino all’ultimo momento, ma alla fine, non c’è stato nulla da fare.

Secondo indiscrezioni, lo stesso trenino aveva avuto anche qualche problema nella città di Canicattì.

Un vero peccato, ma si spera che al più presto tutto sia risolto, e trenino torni a fare felici i piccoli.

Nelle settimane scorse, il “Trenino di Babbo Natale” era stato molto apprezzato, tanto da i spingere i promotori a ripetere l’evento. Quasi tutti i bambini di Aragona non hanno rinunciato a fare un giro per le vie del paese in allegrie, in compagnia di Babbo Natale.

Gli organizzatori della manifestazione, ovvero il gruppo “Aragona Christmas Village” dalla loro pagina facebook fanno sapere dispiaciuti: “Ci scusiamo enormemente per il disagio, ma per problemi che non dipendono da noi, il trenino oggi non farà le sue corse ed è rinviato a data da destinarsi!”

Speriamo che il trenino torni ad Aragona al più presto, per fare felici ancora tanti piccoli e non solo.