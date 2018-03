Atletica: Giusi Parolino al 7° trofeo Giavellotti Trevigiani

La giavellottista Giusi Parolino rappresenterà la Sicilia al 7° Trofeo Giavellotti Trevigiani, che ricordiamo essersi messa al collo qualche settimana fa la Medaglia d’oro ai Campionati Italiani Indoor e lanci lunghi.

La gara è valida quale prova regionale Fidal del lancio del giavellotto per le categorie allievi, junior, promesse, senior maschile e femminile.

L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà domenica 18 marzo 2018 a Conegliano presso lo stadio comunale Narciso Soldan in via Stadio.

Alla competizione, che come da tradizione è dedicata interamente al giavellotto, saranno presenti circa 80 atleti.

I partecipanti utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi/e, i migliori 8 Juniores M/F, i migliori 8 Promesse M/F e i migliori 8 Senior M/F.

“Per me ricevere questo invito è sicuramente un onore e un piacere –dichiara Giusi -, e per questo desidero ringraziare il grande tecnico e mio amico Emanuele Serafin per il gradito l’invito. Indipendentemente dal risultato considero questa gara una grande opportunità di crescita, perchè credo che, quando vai a gareggiare in una competizione insieme alle Star del giavellotto, vai soprattutto per imparare e per confrontarti”.