Auto si ribalta sulla “bretella”, 38enne miracolosamente illeso

Incidente all’imbocco della bretella che dal viadotto Akragas porta alla Via Dante.

E’ successo ieri sera, intorno alle 20,00 quando una Jeep Cherokee condotta da un 38enne, nell’imboccare la curva, ha perso aderenza a causa del terreno reso viscido dalle forti piogge cadute in città per tutta la giornata ed è uscita fuori strada finendo, dopo essersi ribaltata, sulla strada sottostante dove fortunatamente non sopraggiungevano altri veicoli.

L’automobilista non ha riportato gravi conseguenze, anche se è stato trasportato in via precauzionale al San Giovanni di Dio.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, gli operatori del 118 ed i Vigili del Fuoco.