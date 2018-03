Bande musicali nella Valle, successo di pubblico

Grande successo di pubblico per la rassegna di bande svoltasi domenica 4 marzo 2018 nel contesto delle manifestazioni del Mandorlo Iin fiore. Alla manifestazione hanno partecipato la fanfara del XII battaglione carabinieri “Sicilia” diretta dal maresciallo Paolo Sena, la banda della brigata meccanizzata “Aosta” diretta dal maresciallo Fedele De Caro, la fanfara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto dell’Associazione Nazionale Bersaglieri diretta dal capofanfara Domenico Mirabile e la banda intercomunale Vincenzo Bellini di Agrigento , S. Elisabetta e Ioppolo diretta dal maestro Carmelo Mangione. La manifestazione ha avuto un prologo nella serata di sabato quando la banda della brigata Aosta si è esibita a piazza Cavour strappando molti applausi al folto pubblico presente il quale alla fine ha reclamato anche il “bis”. Domenica 4 sfilata per via Atenea e viale della Vittoria, quindi esibizione in piazza Cavour delle e quattro le bande le quali alla fine tutte insieme hanno eseguito l’Inno alla gioia e l’Inno di Mameli. Nel pomeriggio al tempio della Concordia, di fronte ad una folla di turisti ed agrigentini che hanno approfittato della bella giornata, ancora una breve esibizione delle quattro formazioni musicali ed infine ancora una volta tutte insieme hanno eseguito gli inni.