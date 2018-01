Basket, Franco Ciani: “Latina è una squadra di grande fisicità”

La Fortitudo Agrigento domenica 14 gennaio affronterà in trasferta Latina. La partita è valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West. Hanno presentato la gara, coach Franco Ciani e Isacco Lovisotto. Quest’ultimo è stato inserito nella lista dei convocati della nazionale under 20 maschile. Lovisotto, sarà a Roma il 15 ed il 16 gennaio, in occasione del primo raduno del 2018.

“In settimana – ha detto Ciani – ci siamo preparati in modo normale. Cosa che non è successo nelle ultime settimane, in campo questo ha avuto un’incidenza devastante. Ci siamo riappropriati dei nostri equilibri, mi auguro che questo ci dia nuova energia e nuove certezze. Latina? E’ un avversario diverso rispetto a quello visto nell’andata. Hanno cambiato il centro, questo ha dato un rendimento diverso, e’ una squadra con grande talento e fisicità. Saccaggi? Noi lo abbiamo vissuto e sappiamo di cosa è capace. Nazionale? Martedì abbiamo questo primo raduno, è una esperienza nuova ed è emozionante. E’ un primo approccio con un nuovo gruppo di lavoro ed è sicuramente stimolante”.

“Dopo la sconfitta di domenica – ha dichiarato Lovisotto – ci siamo detti che dovevamo lavorare molto e che non avevamo scuse. Per tornare ad avere i nostri risultati, appunto, dobbiamo lavorare di più. Latina? E’ una squadra con tanti giocatori importanti, soprattutto a livello offensivo. Gli americani sono solidi e gli esterni sono di qualità. Nazionale? E’ sempre un onore vestire la maglia azzurra, è una grande esperienza”.