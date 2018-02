“Biella stregata” per la Fortitudo Moncada Agrigento. I biancazzurri al Biella Forum iniziano bene, ma poi a prevalere è il valore dei padroni di casa che vincono con il punteggio di 78 a 71. Agrigento deve fare a meno di Ruben Zugno e Giacomo Zilli, i biancazzurri “incerottati” provano a conquistare imbrigliare la manovra di Chiarastella e compagni.

Nel primo periodo di gioco Agrigento si prende spazio al rimbalzo, con Jalen Cannon abile a bucare la difesa di Biella. I biancazzurri si portano sul + 3 ma Sgobba nel finale infila una tripla e non sbaglia: 19-19.

Nel secondo periodo è Isacco Lovisotto a prendersi la tripla, partita più che aperta con gli attacchi che inguaiano le difese, è Ferguson il pericolo numero uno, la sua tripla vale il 24 a 24. I padroni di casa salgono in cattedra portandosi sul +2 è ancora Ferguson a fare l’eroe in patria. Biella fa la partita. La squadra di coach Carrea non si ferma e tenta l’allungo, la Fortitudo non riesce a trovare il canestro: 25 a 10 il parziale del secondo periodo.

Nel terzo periodo di gioco, Agrigento parte bene con Evangelisti e Pepe. Chiarastella fa valere i muscoli e trascina Biella ancora al + 10. La Fortitudo si affida all’estro di Ambrosin, canestro e fallo subito per il biancazzurro che porta la sua squadra a – 6.

Agrigento si divora il possibile – 3 con Williams che non trova il canestro. Biella si affida ancora a Chiarastella i suoi possessi regalano punti pesanti, Bowers non sbaglia e Ferguson porta a spasso la sua squadra.

Agrigento non demorde, Evangelisti e Cannon provano a riaprirla ma Uglietti e Tessitori tengono a distanza i biancazzurri. Nel finale in campo Cuffaro, il play suggerisce per Ambrosin che non sbaglia. Non c’è più tempo, Agrigento saluta il Biella Forum con una sconfitta. La striscia positiva dei biancazzurri si ferma a due vittorie consecutive.

Eurotrend Biella – Moncada Agrigento 78-71 (19-19, 27-15, 17-20, 15-17)

Eurotrend Biella: Ferguson 20 (5/11, 2/11), Bowers 13 (2/10, 3/4), Uglietti 12 (4/6, 1/2), Sgobba 12 (2/2, 2/3), Tessitori 7 (2/3, 0/0), Wheatle 7 (3/5, 0/0), Chiarastella 5 (1/1, 1/2), Rattalino 2 (1/1, 0/0), Pollone 0 (0/0, 0/0), Pollone 0 (0/0, 0/0), Ambrosetti 0 (0/0, 0/0). All Carrea

Moncada Agrigento: Cannon 23 (8/14, 1/2), Ambrosin 13 (6/8, 0/4), Williams 11 (5/8, 0/4), Evangelisti 9 (2/3, 1/4), Pepe 7 (0/1, 1/5), Lovisotto 6 (1/2, 1/2), Guariglia (1/4, 0/1), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Zilli, Giuseppe Magro. All Ciani, ass Dicensi