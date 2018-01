BIvona, incendio in casa: muore 50enne

Un cinquantaseienne di Bivona, Salvatore Cocchiara, e’ morto nell’incendio della propria abitazione.

Il rogo si e’ sviluppato poco prima dell’alba in via Marchese Greco. Non e’ ancora chiaro cosa sia accaduto. Tra le ipotesi al vaglio il malfunzionamento della caldaia.

Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri sono sul posto. L’uomo viveva da solo.